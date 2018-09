Inserita in Politica il 18/09/2018 da Direttore azzismo. Lupo: parlamento siciliano ribadisca il proprio NO ad ogni forma di intolleranza “Ricorre oggi l’ottantesimo anniversario dell’annuncio delle leggi razziali da parte di Benito Mussolini, ed è importante che l’Ars ribadisca il proprio ‘no’ a qualunque forma di razzismo e di intolleranza”. Lo ha detto il capogruppo del PD Giuseppe Lupo nel corso della seduta di oggi. “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che nel 1938 la stagione scolastica si aprì con l’espulsione degli alunni ebrei ed il licenziamento dei docenti di origine ebraica. Lo stesso avvenne a Palermo, dove dall’Università vennero espulsi numerosi docenti. Si tratta di una delle pagine più buie del nostro Paese, è importante ricordare quanto accaduto per non commettere mai più simili atrocità”.