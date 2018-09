Inserita in Sport il 16/09/2018 da Direttore Marsala Calcio: Rotonda - Marsala, i convocati da mister Chianetta Sono venti gli azzurri convocati dal tecnico Ignazio Chianetta per la gara contro il Rotonda, in programma domani, domenica 16 settembre 2018, presso lo stadio comunale “Mimmo Rende” di Castrovillari, e valida per la prima giornata del campionato nazionale di serie D – Girone I, fischio d’inizio ore 15:00. Ecco la lista:

Portieri | Giappone (´01), Jaber Keba; Difensori | Benivegna (´00), D´Anna (´00), Fragapane, Giardina, Giuffrida (´99), Maraucci, Parisi; Centrocampisti |Candiano, Ciancimino (´99), Corsino, Lo Nigro, Prezzabile (´98); Attaccanti | Barraco, Etmane (’01), Giannusa, Tripoli, Mazzara (´00), Velardi (´00).

Squalificato: Galfano (´99), Indisponibili: Balistreri, , Manfrè, Sekkoum

Marsala, 15/09/2018