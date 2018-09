Inserita in Sport il 14/09/2018 da Direttore Marsala Calcio: Rotonda - Marsala affidata al Sig. Gianluca Catanzaro della Sezione di Catanzaro L´Associazione Italiana Arbitri ha diramato le Designazioni Arbitrali ufficiali riguardanti la 1° giornata di andata del campionato di Serie D Girone I 2018/2019 in programma domenica 16 settembre 2018. A dirigere Rotonda - Marsala (in programma al “Mimmo Rende” di Castrovillari (Cs) alle ore 15:00) sarà il Sig. Gianluca Catanzaro della Sez. A.I.A di Catanzaro; Catanzaro verrà assistito dai Sigg. Mattia Roperto e Antonio Paradiso, entrambi dalla Sez. A.I.A di Lamezia Terme (Cz).

Marsala, 14/09/2018