Inserita in Sport il 09/09/2018 da Direttore SI RINNOVA LA COLLABORAZIONE TRA L´UDINESE FORESE ACADEMY E IL VALDERICE CALCIO. "L´Udinese Forese Academy ha osservato due giorni di riposo, per poi riprendere gli allenamenti lunedì pomeriggio. Intanto si rinnova la collaborazione tra la nostra società e l´ASD Valderice Calcio 2013 squadra militante nel campionato di prima categoria. L´ accordo, prevede la presenza dei nostri ragazzi nelle file dei verdi valdericini per quel che riguarda le categorie allievi provinciali 2002-2003, giovanissimi provinciali 2004-2005 e per la prima volta anche nella prestigiosa categoria giovanissimi regionali fascia b riservata ai calciatori nati nel 2005. Per l´occasione, alla guida delle ultime due categorie menzionate, andrà il mister Giuseppe Gervasi coadiuvato dal vice Alessandro Reina, mentre per gli allievi in panchina ci sarà il mister Sergio Basirico´. Gli allenamenti e le partite si svolgeranno con cadenza settimanale presso l´impianto di Crocci e la collaborazione, portata avanti grazie anche agli sforzi del presidente Giuseppe Messina e di tutta la dirigenza del Valderice, permetterà ai nostri ragazzi cresciuti nella nostra società di continuare nel loro percorso di crescita umana e calcistica unitamente ai coetanei del Valderice. Si preannuncia una stagione ricca di impegni e divertimento per i nostri ragazzi chiamati a confrontarsi con alcune delle migliori realtà regionali".