Inserita in Salute il 09/09/2018 da Direttore CONVEGNO NAZIONALE COMUNICAZIONE E CONFRONTO NEL VOLONTARIATO AVO PALERMO ED AVO SICILIA INCONTRANO AVO LIVORNO L´Associazione Volontari Ospedalieri Palermo Onlus, presente negli Ospedali del Policlinico e di Villa Sofia Cervello di Palermo, è lieta di comunicarvi che giorno 19 settembre 2018 alle ore 10.30 nella Sala delle Conferenze del prestigioso Orto Botanico dell´Università di Palermo organizza l´Evento Nazionale su “Comunicazione e Confronto nel Volontariato”, approfondendo l´attualità della comunicazione interculturale necessaria al confronto pacifico e solidale tra culture e società diverse.

Nell´ambito dell´evento sarà sancito il gemellaggio tra Avo Palermo ed Avo Livorno come azione concreta di comunicazione e confronto nel mondo del volontariato per una migliore sinergia nelle azioni a favore dei cittadini.



Interverranno:

Dr. Andrea Monteleone Presidente di Avo Palermo;

Sig.ra Cetty Moscatt Presidente di Avo Sicilia;

Sig.ra Virginia Parrinello Presidente di Avo Livorno

Dr. Alberto Giampino Direttore Cesvop Palermo

Prof.ssa Giuseppina Tumminelli docente Scienze Politica Università di Palermo



Saluti delle Autorità