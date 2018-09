Inserita in Sport il 09/09/2018 da Direttore Marsala Calcio: Ceduto il centrocampista Di Maggio (´99) alla Folgore Sant´Agata La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica che in data odierna è stato perfezionato il trasferimento in uscita del calciatore Angelo Di Maggio. L´esterno d´attacco palermitano classe ´99 è stato ceduto a titolo temporaneo (prestito annuale) al Città di Sant’Agata (Sant’Agata di Militello (Me) ) (Eccellenza Sicilia girone A). A Di Maggio, protagonista in maglia azzurra della storica vittoria del campionato di Eccellenza Sicilia girone A 2017/2018 al primo anno di vita della Nostra Società, vanno i migliori ringraziamenti da parte della Famiglia del Marsala Calcio tutta, uniti ai migliori auguri per un futuro prospero sia sul piano calcistico che sul piano personale. La Società altresì ricorda che entro la fine del calciomercato dei dilettanti (domenica 16 settembre 2018), verrà ricollocato qualche altro calciatore che necessità di maggior minutaggio, in vista di un possibile ritorno nella prossima estate in Maglia Azzurra.

Marsala, 09/09/2018