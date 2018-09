Inserita in Sport il 03/09/2018 da Direttore UDINESE FORESE ACADEMY - Inizia oggi la nuova stagione “Inizia oggi la nuova stagione in casa. La società, rappresentata dall’amministratrice Gabriella Nobile, con la presenza del responsabile della scuola Calcio Giuseppe Tallarita, dei vari mister e di Pierluca Salvo di Sportlab, si è ritrovata davanti ai campi della Forese per accogliere i giovani campioni che, hanno ripreso gli allenamenti, con il sorriso sul volto e con la voglia di mettersi in mostra e far vedere il proprio talento. A inaugurare le danze, sono stati i pulcini 2008 che sono stati seguiti dal mister Gianluca Bonura, i pulcini 2010 sotto la guida dal mister Gaspare Galifi, i piccoli amici 2011 seguiti dal mister Baldo Di Pasquale e infine i piccoli amici 2012 e i primi calci 2013/2014 seguiti dal responsabile della scuola calcio, il mister Giuseppe Tallarita. Dopo il riscaldamento iniziale, le giovani promesse sono passate alla parte tattica e hanno concluso con la consueta partitella. Domani sarà il turno dei ragazzi 2005/2006, 2006/2007 e 2008”.