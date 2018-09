Inserita in Sport il 02/09/2018 da Direttore Proficuo allenamento della Sigel ad Agrigento Proficuo allenamento congiunto quello effettuato dalla Sigel Marsala ad Agrigento, in occasione della riapertura del PalaNicosia. A confrontarsi con le azzurre la forte compagine della SEAP Aragona, militante in B2. Al cospetto delle ex Macedo e Biccheri, coach Barbieri ha utilizzato tutti gli elementi della rosa a sua disposizione. Indietro di una settimana nella preparazione rispetto alle avversarie, Angeloni e compagne hanno messo in mostra un buon affiatamento e cercato di smaltire i carichi di lavoro fin qui accumulati. Soddisfazione generale per un’altra tappa di avvicinamento alla condizione ottimale. Si è giocato al limite dei tre set. Per la cronaca la Sigel si è imposta perdendo il primo (23-25) e vincendo gli altri due (25-19, 25-20).