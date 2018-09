Inserita in Sport il 02/09/2018 da Direttore UDINESE FORESE ACADEMY ripresa degli allenamenti “L’Udinese Forese Academy, capitanata dal Presidente Gaspare Parisi, affiliata con l’Udinese e in collaborazione con SPORTLAB di Pierluca Salvo e con Italiana Assicurazioni riprenderà gli allenamenti, in vista della prossima stagione, lunedì 3 Settembre dalle ore 16 alle ore 19,30. I ragazzi potranno iscriversi e allenarsi dal lunedì al sabato con i Tecnici Qualificati UEFA B, gli istruttori di base e laureati in Scienze Motorie. Per info potete chiamare il numero: 0923533615, oppure il numero cellulare: 3473716835. La nostra società si è arricchita di nuovi membri che daranno una mano d’aiuto in questa stagione. Ecco l’organigramma della nostra società: * Presidente: Gaspare Parisi * Amministratrice: Gabriella Nobile * Responsabile scuola calcio: prof. Tallarita Giuseppe * responsabile attività di base: mister Armando Bauleo. Laureato in scienze motorie e allenatore Uefa b, guiderà il gruppo pulcini 2009 * responsabile settore giovanile: mister Giuseppe Gervasi. allenatore Uefa B, guiderà il gruppo giovanissimi sperimentali regionali fascia b Valderice calcio * mister Bartolo Adragna sarà l’allenatore del gruppo giovanissimi calcio a 5 * mister Peppe Culcasi. allenatore Uefa, guiderà il gruppo esordienti provinciali * mister Gianluca Bonura. allenatore Uefa b, diploma di laurea i.s.e.f. guiderà il gruppo pulcini 2008 * mister Gaspare Galifi. istruttore di base, diploma di laurea i.s.e.f. guiderà il gruppo pulcini 2010 * mister Vito Adragna: istruttore di base * mister Emanuele Nicolosi: istruttore di base * mister Baldo Di pasquale. allenatore uefa b, guiderà il gruppo piccoli amici 2011 * mister Giuseppe Tallarita. diploma di laurea i.s.e.f., istruttore giovane caciatori, guiderà il gruppo piccoli amici 2012 * mister Filippo Mannara. diploma di laurea i.s.e.f. istruttore di base, guiderà il gruppo 2013/14.

Collaboratori * psicologa : dottoressa Daniela Arceri * medico sociale : dottor Francesco Paolo Sieli. Presidente della Società mediterranea di medicina dello sport * nutrizionista : dottoressa Giusy Mistretta * fisioterapista : prof. Gianluca Bonura * preparatore fisico : prof. Pierluca Salvo * addetto stampa : dott. Baldassare Daidone * esperto di regole del gioco del calcio e fair play : Massimo D’Aguanno. ex arbitro della can-c, assistente arbitrale alla can di seria a e b”.