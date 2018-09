Inserita in Economia il 02/09/2018 da Direttore Sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mondo In data 27/07/2018 si è riunita presso i locali dell’ex Molino Excelsior di Valderice l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Turistica Pro Loco di Valderice con l’obiettivo di redigere i nuovi organi direttivi dell’Associazione stessa. Scaduto il primo mandato da Presidente della socia Maria Anna Teresa Pavia, i soci hanno tirato le somme sull’ottimo lavoro offerto con spiccato spirito di sacrificio e di dedizione all’Associazione dalla Presidente e hanno trovato tempestiva risposta circa il quesito della formazione del nuovo Direttivo. Voglia di Cambiamento e di Rinnovamento sono i sentimenti che animeranno il lavoro del nuovo Direttivo, il quale, sulla scia dell’ottimo lavoro svolto, raccoglie le esigenze e gli stimoli derivanti dall’utenza che sempre più spesso si rivolge all’Associazione Pro Loco per l’organizzazione di attività ludiche e culturali, rappresentando degli eccellenti momenti di aggregazione e di valorizzazione del territorio. Il nuovo Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco Valderice, votato secondo quanto previsto dallo Statuto Associativo dall’Assemblea dei soci, riunita a scopi elettivi, è composto dai soci: Maria Anna Teresa Pavia, Francesco Domingo, Antonia Candela, Mario Loria, Vincenza Medici, Giacoma Madonia e Alessia Messina. Lo spirito di rinnovamento che si unisce all’esperienza svolta tra le fila della Pro Loco è quello che rappresenta il nuovo Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco di Valderice. A voce unanime, riconoscendo il forte impulso positivo che la sua personalità ha donato gratuitamente alla Pro Loco durante il suo primo mandato da Presidente, il Direttivo rinnova il Mandato da Presidente alla socia Maria Anna Teresa Pavia, consapevole che detiene tutte le caratteristiche per promuovere la crescita non soltanto dell’Associazione quanto del Territorio stesso, gestendo con carisma un’Associazione in costante espansione. Affiancheranno la Presidente Pavia, i soci Mario Loria, in qualità di Vice Presidente, Francesco Domingo, in qualità di Segretario e Antonia Candela, in qualità di Tesoriere. Last but not least, proprio per valorizzare le radici dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci ha favorevolmente accolto la richiesta derivante dalla Presidente circa la nomina a Presidente Onorario di Gioacchino Lipari, fondatore e Primo Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Valderice, cui va il ringraziamento per il lavoro svolto e per il costante sostegno associativo. Forti di quello che la Pro Loco è e di ciò che rappresenta per il territorio valdericino, il nuovo Direttivo si pone l’obiettivo di crescita, nella speranza di proporre sempre più iniziative che possano accattivare l’utenza associativa. L’individuazione dei nuovo organi direttivi è stato anche un momento associativo utile per tirare le somme di quanto fatto durante il biennio 2017/2018. Quello che emerge è grande soddisfazione e spirito di spiccato orgoglio per aver creato, spesso, momenti di condivisione, utili anche all’incremento di presenze nel nostro territorio, garantendo notevole impatto all’economia turistica valdericina. La consapevolezza che la Pro Loco possa servire da trait d’union tra le varie Associazioni presenti nel territorio, con l’interesse di creare qualcosa per la Cittadinanza, è l’obiettivo primario della Pro Loco, la quale ha tanto investito nel territorio, organizzando eventi culturali spesso in degli scorci di Territorio, che dovrebbero essere adeguatamente valorizzati. Proprio per dare concretezza a quanto detto, occorre richiamare alcuni degli eventi più importanti organizzati durante l’ultimo anno dall’Associazione: dai Mercatini di Santa Lucia, al concertone del Primo Maggio, a Papareddopoly fino alla collaborazione con Telethon . Condivisione, Valorizzazione e Cambiamento, dunque, le parole chiave che animano e animeranno il lavoro dell’Associazione Turistica Pro Loco Valderice.