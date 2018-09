Inserita in Tempo libero il 01/09/2018 da Direttore Capaci, la passione del tango e un omaggio a Rosa Balistreri chiudono il Festival Falcone e Borsellino La passione del tango e un omaggio a Rosa Balistreri. Domenica 2 settembre, nell´atrio della scuola elementare di Capaci Alcide De Gasperi dd Gaetano Longo (via J.F. Kennedy), si terrà la serata di gala del primo "Festival Teatrale Falcone e Borsellino" a cura de I Teatranti Instabili. Il festival ha tenuto compagnia e intrattenuto il pubblico dal 23 maggio ogni domenica sera, portando sul palco 8 compagnie teatrali in concorso, 3 fuori concorso, una serata dedicata all´opera lirica e infinie una esibizione di tango. Di domenica in domenica si è consolidato il sodalizio festival-pubblico. Molte le commedie brillanti che hanno divertito la platea con dei tormentoni estivi. E poi spettacoli di spessore e spazio alla cultura con la presentazione di due libri. Durante la serata di gala cis saranno diverse esibizioni. La Civitas Tango, partner del Festival, presenterà uno spettacolo con cui annuncerà l´apertura del nuovo anno accademico, Un breve tributo a Rosa Balistreri, con i musicisti Arturo Di Natale alla chitarra e Giuseppe Zaami al violino che accompagneranno le cantanti Alexsandra Fiaschini, Clara Rappa e Maria Ansaldi, Infine la consegna dei premi decretati dal giudizio del pubblico, dalla giuria di qualità e dal web. Gli ospiti che interverranno avranno il piacere di consegnare i premi, insieme alla direttrice artistica del Festival Maria Ansaldi. La serata sarà condotta dalla giornalista Giada Lo Porto che per l´occasione indosserà un abito creato apposta per lei, ideato su direttive e disegno di Maria Ansaldi. Presenti il sindaco in carica Pietro Puccio, l´assessore allo spettacolo Aldo Sollami, l´attore e regista Melino Imparato, il procuratore Fernando Asaro e Davide Morici (Confartigianato turismo sport e spettacolo).