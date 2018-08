Inserita in Sport il 29/08/2018 da Direttore UN NUOVO GIOVANE SCALATORE COLOMBIANO PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC: ALLA CORTE DI GIANNI SAVIO ARRIVA DANIEL MUNOZ È Daniel Munoz Giraldo il nuovo acquisto sudamericano dell’Androni Giocattoli Sidermec.

Ventidue anni da compiere il prossimo 21 novembre, il colombiano Munoz recentemente si è fatto apprezzare per le sue doti di scalatore al Giro d’Italia under 23 (per lui anche un secondo posto nella tappa del Maniva) e al Tour de l’Avenir, dove ha sempre lavorato al servizio della squadra.

In forza al team colombiano Epm, Munoz passerà professionista con la maglia degli attuali campioni d’Italia a partire da gennaio 2019, facendo seguire così la linea giovani che tanto sta dando alla squadra di Gianni Savio in queste ultime stagioni. Proprio il team manager torinese commenta così l’ingaggio del promettente sudamericano: «Continua il progetto giovani iniziato due anni fa, che sta dando eccellenti risultati. Daniel Munoz è un ottimo scalatore, che quest´anno ho seguito prima in Sudamerica, dove ha vinto la cronometro con arrivo in salita alla Vuelta Colombia Under 23 e poi in Europa, dove ha corso con la nazionale colombiana al Giro d´Italia under 23 e al Tour de l´Avenir, svolgendo un ottimo lavoro per il capitano Ivan Sosa». Proprio la Francia e il Tour de l’Avenir hanno idealmente segnato - nella foto in cui Gianni Savio posa con Ivan Sosa e Daniel Munoz - il passaggio di consegne tra presente e futuro sudamericano dell’Androni Giocattoli Sidermec. Con Ivan Sosa in partenza verso il World Tour, infatti, c’è immediatamente da salutare l’arrivo di questo nuovo promettente scalatore.

Assistito dal procuratore Mattia Galli, Daniel Munoz ha firmato un contratto per quattro anni, così prima lui in casa Androni Giocattoli Sidermec avevano fatto Egan Bernal e Ivan Sosa.

Munoz, rientrato ieri in Colombia dal Tour de l’Avenir, è entusiasta del passaggio al professionismo: «È il miglior momento della mia carriera, tutti sognano di raggiungere una squadra come l’Androni Giocattoli Sidermec, una delle migliori al mondo e la migliore squadra per crescere. Sono molto felice per la fiducia riposta da Gianni Savio e per il supporto del mio agente Mattia Galli. Spero di poter dare il meglio di me a questa grande squadra».