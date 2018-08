Inserita in Cronaca il 18/08/2018 da Direttore Confronto tra i giovani politici Messinesi AllŽinterno delle iniziative dellŽAgosto Messinese e della kermesse "Fieri di Essere" Fare Per Cambiare terrà Lunedì 20 Luglio dalle ore 19 allŽinterno dellŽarea fieristica un confronto tra i promettenti giovani che potrebbero essere la classe dirigente del futuro Messinese.

Il format prevede che i 7 protagonisti del confronto rispondano a 3 domande entro 2 minuti per domanda, per questo evento i temi sui quali si incentreranno le domande sono 3: Politica&Giovani, Associazionismo, Lavoro&Stabilità. Dopo lŽintervento degli ospiti si procederà ad una fase dibattimentale con intervento diretto del pubblico. I relatori per lŽevento di Lunedì saranno: Alfredo Mangano, Guglielmo Sidoti, Simone Coletta, Daniele Travisano, Alberto Arbuse, Antonio Ramires e Francesco Greco. LŽevento sarà presentato da Grazia Micalizzi e Costanza Pizzo.

Il dibattito, che sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina di Fare Per Cambiare con possibilità per gli spettatori di intervenire commentando la diretta stessa, vuole essere un modo nuovo e diverso di affrontare temi importanti rendendoli attrattivi ed alla portata di tutti, cercando di avvicinare più cittadini possibili alla partecipazione attiva sul futuro della città, e quale miglior prima occasione se non quella di vedere a confronto i giovani più promettenti su domande dirette e spinose? Il format di 2 minuti permette anche di andare diretti al succo delle risposte.

Lunedì sarà la "prima" di questo format che abbiamo articolato e studiato, cogliamo dunque lŽoccasione per invitare ad una partecipazione la stampa e la città tutta.

Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/farepercambiarelag/videos/1835818836514264/