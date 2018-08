Inserita in Cronaca il 17/08/2018 da Direttore Villa assegnata ai rom a Palermo Oggi alle 17:00 l´assessore comunale alle Attività sociali Giuseppe Mattina incontrerà una delegazione di residenti, disperati, di via Felice Emma per parlare del problema della villa confiscata e assegnata ai rom.

La villa di via Felice Emma, confiscata alla mafia, nella zona periferica dei Pagliarelli è un immobile con due corpi e uno spazio comune con fontana, oltre al posto auto e un ampio spazio verde con alberi e palme ed è stata assegnata a due delle undici famiglie sgomberate dal campo nomadi della Favorita, sequestrato dalla magistratura.

La via Felice Emma invece è una strada è priva di luce e anche di condutture amap. Eppure il Comune si è ricordato di loro quando aveva bisogno di sistemare i rom che non potevano più stare al campo della Favorita.

La Lega è scesa subito al fianco dei residenti perché non devono esistere queste situazioni nella nostra città. Le case ai rom e non ai palermitani è uno schiaffo alla nostra Nazione, alla nostra Patria ai nostri valori alla nostra città.