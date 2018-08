Inserita in Cronaca il 16/08/2018 da Direttore FORUM ACQUA E BENI COMUNI: RITA UNA DI NOI, ANDIAMO AVANTI ANCHE PER LEI Palermo 16.08.18

Solo ieri ci ha lasciato Rita Borsellino, e già ci manca il suo sorriso ed il suo sguardo trasparente, determinato e pulito. Rita è stata la prima a schierarsi al nostro fianco, da Deputata regionale, contro la privatizzazzione dell´acqua voluta dal governo Cuffaro. La prima a riconoscere e denunciare l´intreccio di malaffare celato dietro quella che definì “una spartizione a tavolino” della gestione delle risorse idriche in Sicilia, avviata con la liquidazione dell´EAS e la creazione di Siciliacque, cui seguì la stagione dei Commissariamenti per forzare, attraverso gare con un unico concorrente, l´aggiudicazione del servizio idrico a società private di cui solo oggi cominciano ad emergere tutte le illegittimità e malversazioni. Nel 2011 la sede della sua associazione, Un´Altra Storia, divenne quella del Comitato referendario regionale “2 Sì per l´Acqua Bene Comune” ed un luogo in cui persone ed ideali si incrociavano verso quella che è stata una grande vittoria di popolo che è stato un onore condividere con lei.

Il sostegno di Rita alla battaglia per l´Acqua pubblica non è mai venuto meno, da Parlamentare europea attraverso mozioni puntuali e con il sostegno alla Campagna ICE, iniziativa dei cittadini europei per il diritto all´acqua, ed in tutti i luoghi e circostanze in cui insieme abbiamo sostenuto che la legalità andasse di pari passo con l´immaginare un mondo giusto e pacificato, un diverso modello di sviluppo e salvaguardia dei Beni Comuni attraverso la partecipazione democratica alla vita civile e sociale del Paese e della nostra regione.

Rita ha dato moltissimo a questa idea comunitaria e partecipativa di intendere l´impegno politico come risultato di un impegno civile, etico e sociale votato al bene collettivo, che è rimasto stritolato da una politica che spesso ha trovato il modo di deluderla e deluderci.

Rita ci ha consegnato, con il suo esempio, il desiderio di continuare a percorrere la strada di un´attivismo sociale e politico al servizio delle persone tutte e delle battaglie rivolte al bene collettivo che è giusto combattere sempre.

Oggi ci piace immaginarla, accanto al suo e nostro amato Paolo, con il desiderio di continuare ad ispirarci ed insegnarci a non demordere mai, le tue idee cara Rita continueranno a camminare sulle nostre gambe.