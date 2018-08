Inserita in Politica il 09/08/2018 da Direttore SICILIA: TURANO, CANCELLERI PARLA PER CONTO DI TONINELLI? L’assessore regionale alle attività produttive replica al deputato M5S su continuità territoriale e rilancia sui bacini di carenaggio.



PALERMO, 9 AGO - “Leggo con piacere del rinnovato interesse dell’onorevole Cancelleri per il tema della continuità territoriale e degli aeroporti siciliani non capisco però se parli come capo dell’opposizione in Sicilia o, irritualmente, per conto del ministro Toninelli”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano replica all’attacco del deputato M5S su presunti ritardi del governo regionale sul tema della continuità territoriale.

“Cancelleri - continua Turano - che nei suoi comunicati fa intendere di avere ampio accesso agli uffici ministeriali, dovrebbe sapere che il governo Musumeci non solo non ha il freno a mano tirato ma procede in maniera ordinata e soprattutto con una visione strategica”.

“Siccome non voglio pensare che l’onorevole Cancelleri usi i suoi buoni uffici nei Palazzi romani per sparare a zero sulla Regione siciliana - chiosa l’assessore - voglio chiedergli di sensibilizzare il ministro delle infrastrutture anche su un altro tema importante, quello dei bacini di carenaggio”.

“Ne avevo già parlato anche con l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao ma chissà che le doti di lotta e di governo del vicepresidente dell’Ars non tornino veramente utili” conclude l’assessore.