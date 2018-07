Inserita in Sport il 26/07/2018 da Direttore Il Coordinatore Regionale WTKA Sicilia, Maestro Cesare Belluardo, conclude i Corsi formazione ed aggiornamento per la Kick Boxing. La WTKA Sicilia ed il suo Presidente Cesare Belluardo (cintura nera 7° dan) continuano anche in piena estate l’attività federale. Conclusa la Maratona Italiana 2018, con nove tappe suddivise in tre gironi italiani (nord, centro e sud) per la qualificazione alle finali dei Campionati Italiani svolte a Marina di Carrara, dove la Sicilia piazza un atleta su tre nella nuova Nazionale Italiana WTKA formata da oltre cento componenti dai bambini agli adulti, nei mesi estivi si è dato il via ai corsi di formazione tecnici per arbitri e istruttori nella varie discipline delle Arti Marziali e della Kick Boxing.

Nell’ultimo fine settimana si è, infatti, concluso quello inerente le qualifiche della Kick Boxing, nelle varie discipline di gara che questa comprende sia nella versione light che in quella a pieno contatto, nel quale è ammesso il ko.

L’intero programma è stato strutturato in diverse sessioni di allenamento intensivo che si sono svolte nei fine settimana di Giugno e Luglio ed ha avuto inizio a Messina per continuare e concludersi a Trapani, presso la sede dell’asd Team Sicilia dove il Maestro Cesare Belluardo allena i propri atleti, tra cui i sei nuovi azzurri della nazionale wtka 2018, Alessio e Davide Belluardo (figli del tecnico trapanese), Noemi Romano, Christian ed Irene Marchese e Roberta Sferlazza.

< > commenta il Maestro Cesare Belluardo. < Hanno partecipato alle varie sessioni di allenamento sia per l’acquisizione della qualifica federale WTKA Italia che come corso di aggiornamento tecnico: Valerio Piscitello, Giuseppe Gulotta, Salvatore Carollo, Giuseppe Scaduto, Salvatore Crisci, Christian Marchese, Paolo Mancuso, Roberto Bresciani, Noemi Romano, Maurizio Arena, Andrea Arria, Alessandro Grasso, Gregorio Stroncone, Michael Correnti, Maria Antonietta Crapanzano e Davide Belluardo.