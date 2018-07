Inserita in Economia il 21/07/2018 da Direttore Il SI.NA.L.P. incontra l’On.le Ella Bucalo FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIA



PALERMO 20/07/2018: Il SI.NA.L.P. (Federazione Nazionale Scuola e Formazione) ha incontrato l’On. Ella Bucalo della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati

Il Segretario della Federazione Nazionale Scuola e Formazione Gaetano Giordano, durante il proficuo incontro con l’Onorevole Bucalo ha evidenziato, le gravissime criticità che sono presenti nel settore della Formazione Professionale in Sicilia.

Durante l’incontro si è discusso sulle possibili soluzioni attuabili per riportare al lavoro, i circa 5.600 lavoratori degli Interventi Formativi e degli Esperti in Politiche Attive del Lavoro. All’On.le Bucalo è stata consegnata la stessa relazione programmatica presentata dal SI.NA.L.P., all’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dr.ssa Mariella Ippolito, in occasione del tavolo tecnico, convocato in data 19 c.m., presso il Dipartimento Lavoro di Palermo.

L’On.le Bucalo, ha espresso particolare interesse alla tematica trattata, evidenziando che in una realtà come quella Siciliana, dove il tasso di disoccupazione è elevatissimo, non è concepibile che servizi essenziali come quelli della Formazione Professionale e delle Politiche Attive del Lavoro, non vengano forniti da così tanto tempo. Non si può parlare di legalità, aggiunge l’On.le Bucalo, escludendo servizi dal forte impatto sociale ed economico.