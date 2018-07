Inserita in Salute il 20/07/2018 da Direttore Un progetto grave, insensato, in contrasto con migliaia di studi scientifici - Olio d’oliva come le sigarette Passa anche attraverso EXPOSALUS and NUTRITION la mobilitazione contro l’iniziativa di ONU e OMS



Roma, 20 luglio 2018 - «Gli annunci sul progetto di ONU e OMS di imporre all’olio d’oliva e ad altri prodotti della Dieta Mediterranea una sovrattassa o avvertenze sui rischi per la salute come per i pacchetti di sigarette sembrano quasi fake news per la loro insensatezza, in totale contrasto con le evidenze scientifiche di migliaia di studi circa la riduzione del rischio cardiovascolare».

Così Giovanni Scapagnini, Direttore del Comitato promotore di ExpoSalus and Nutrition e Professore associato di Biochimica clinica Facoltà di Medicina e Chirurgia Università del Molise, commenta le ipotesi che circolano in queste ore sulle intenzioni degli organismi internazionali di scoraggiare il consumo di prodotti agroalimentari del Made in Italy.

La Dieta Mediterrannea, i suoi benefici per la salute e il suo valore economico per tutta la filiera agroalimentare saranno uno dei temi di EXPOSALUS and NUTRITION, il grande evento su salute, benessere e qualità della vita in programma alla Fiera di Roma dall’8 all’11 novembre 2018.