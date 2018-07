Inserita in Gusto il 20/07/2018 da Direttore Tutto pronto per Azzurro Food: a Sciacca dal 2 al 5 agosto, con chef tv, masterchef e stellati Ai fornelli gli chef Natale Giunta della Prova del Cuoco, il vincitore di MasterChef Italia, Simone Scipioni e lo chef stellato Accursio Craparo



Torna a Sciacca, da giovedì 2 a domenica 5 agosto, per la sua quinta edizione, Azzurro Food, la manifestazione che celebra il pesce azzurro, la promozione delle eccellenze dei prodotti del mare e la enogastronomia mediterranea. È organizzata dalla Pro Loco Sciacca Terme e dalle società Futuris e Record Eventi, e ha ricevuto, quest’anno, il patrocinio dell’assessorato alla Pesca Mediterranea della Regione siciliana.

Lo street food ed il ristorante in piazza a base di pesce azzurro

Il cuore di Azzurro Food è l’area food, che sarà allestita in piazza Angelo Scandaliato, ed affidata allo chef siciliano Natale Giunta, tra i protagonisti del programma televisivo di Raiuno La Prova del cuoco, e alla sua brigata. Il programma prevede talk show e coking show con lo chef stellato Accursio Craparo, e col vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia Simone Scipioni. Tutti i giorni dalle 19.30 alle 24.00 cucina in piazza di street food, primi espressi e secondi a base di pesce azzurro nell’Azzurro Village con bancarelle enogastronomiche e di creazioni artigianali, musica e spettacolo.

Novità di quest’anno è l’area ristorante dove i visitatori potranno scegliere di degustare, con più comodità i menù a tema; i tavoli saranno disposti sull’incantevole belvedere sul mare che si gode dalla piazza Scandaliato ed i posti saranno su prenotazione. Lo spettacolo di punta è affidato al dj Gigi D’Agostino, star della musica dance internazionale, uno dei pionieri della Mediterranean progressive con più di 3 milioni di fan sui social, che terrà un concerto il 4 agosto in piazza Rossi alle ore 22.00.

Il rapporto tra la città di Sciacca e la pesca e il pesce azzurro

Con Azzurro Food si anima il cuore del centro storico della città di Sciacca, che vanta la seconda flotta peschereccia della Sicilia, ed è leader mondiale nel commercio dei prodotti ittici. Sciacca, per la sua posizione, rappresenta il centro di un asse strategico dal punto di vista turistico, tra la valle dei templi di Agrigento ed il parco archeologico di Selinunte. Ad Azzurro Food, insieme ad un parterre di nutrizionisti e biologi, si affronteranno i temi del rispetto dell’ecosistema marino e dell’utilizzo del pesce azzurro, delle sue proprietà e stagionalità.

Gli ospiti e i numeri delle passate edizioni di Azzurro Food

Azzurro Food nella passata edizione ha accolto ben 50 mila visitatori, 40 espositori, cucinato oltre 1000 kg di pesce e staccato oltre 10 mila ticket per la degustazione di street food. Ben 140 i partner e oltre 100 giornalisti accreditati. Tra gli ospiti delle passate edizioni lo chef Hiro di Gambero Rosso Channel, lo chef Andy Luotto, testimonial di Le Farine Magiche, la food blogger Sonia Peronaci, fondatrice di GialloZafferano. E per l’intrattenimento in piazza i comici di Zelig Leonardo Manera e Giovanni Cacioppo, i cantanti Max Gazzè, Francesco Renga e Caparezza.

Link: https://www.facebook.com/azzurrofood/