Inserita in Politica il 09/07/2018 da Direttore Ex Provincia Siracusa, Cannata (FI): Nomina Commissario fondamentale per procedere alla liquidazione dell’attivo e del passivo e quindi ai pagamenti attesi dalle imprese fornitrici Palermo, 09/07/2018: “Stamattina ho partecipato ad una conferenza stampa organizzata da Cna di Siracusa in merito allo stato dei pagamenti dovuti alle imprese fornitrici dell’Ex Provincia e dopo a un incontro convocato dal Commissario straordinario, dott.ssa Carmela Floreno in merito alla situazione conseguente alla dichiarazione di dissesto dell´Ente.” Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata.

“La nomina e l’insediamento della Commissione ministeriale per il Dissesto - informa la parlamentare - sarà determinante per procedere allo step inerente alla liquidazione dell’attivo e del passivo e quindi ai pagamenti attesi dalle imprese fornitrici, nonché per svincolare i fondi, ad oggi bloccati, destinati agli interventi nelle scuole e nelle strade di competenza del Libero Consorzio aretuseo. Durante l’incontro ho ribadito che l’assessore alle Autonomie locali e Finanze pubbliche Bernadette Grasso e il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dedicheranno attenzione alla provincia di Siracusa che è la prima in Sicilia ad aver dichiarato dissesto.”

“Come sottolineato proprio dall’assessore Grasso - conclude Cannata - una manovra correttiva all’Ars, in fase di assestamento di bilancio, potrà assicurare maggiori risorse, ma occorre comunque un intervento risolutivo nazionale, perché il prelievo forzoso grava in modo incisivo sulle casse.”