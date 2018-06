Inserita in Economia il 27/06/2018 da Direttore ALCAMO: PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE L’AVVISO PER PARTECIPARE A SERVIZIO BUS NAVETTA PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE L’AVVISO PER PARTECIPARE A SERVIZIO BUS NAVETTA ALCAMO – ALCAMO MARINA E VICEVERSA PER DUE ANNI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 E LA STAGIONE ESTIVA 2019 E PER I GG.: 7 – 8 SETTEMBRE E PER I GG. 30-31 OTTOBRE 2018 E 1-2 NOVEMBRE 2018

La Direzione 4 Lavori Pubblici, Servizi Tecnici ed Ambientali del Comune di Alcamo rende noto che collegandosi a

http://alcamo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

è possibile visionare il capitolato e l’avviso per partecipare al SERVIZIO BUS NAVETTA ALCAMO – ALCAMO MARINA E VICEVERSA PER UN ANNO PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 (LINEA A – LINEA B) E PER I GG. 7 – 8 SETTEMBRE (LINEA ACCESSORIA C) – GG. 30-31 OTTOBRE 2018 E 12 NOVEMBRE 2018 (LINEA ACCESSORIA D). scadenza al 2 Luglio

L’importo dell’appalto è di €. 39.839,09 oltre IVA ed il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La manifestazione d´interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC, all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it unitamente a copia del documento d´identità del dichiarante (non è necessaria la copia del documento in caso di firma digitale della manifestazione d´interesse) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02 luglio 2018, facendo fede l´orario di arrivo del sistema di protocollo dell´Ente. Nel messaggio l´oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L´AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUS NAVETTA ALCAMO – ALCAMO MARINA E VICEVERSA PER ANNI UNO (1) PER LA STAGIONE ESTIVA 2018. Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità.