Inserita in Economia il 26/06/2018 da Direttore Cristaldi: Oltre 320 mila euro destinati al nostro comune per i cantieri di servizio - PUBBLICATO IL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER I CANTIERI DI SERVIZIO “Ammonta a circa 300 mila euro l’importo destinato al nostro comune, nell’ambito del piano di riparto regionale, per i cantieri di servizio. Entro 90 giorni notificheremo alla Regione i progetti che saranno avviati di concerto tra l’assessorato comunale ai Lavori Pubblici e l’Assessorato comunale ai Servizi Sociali, nelle more che vengano notificati tali progetti è stato pubblicato il bando per stilare la graduatoria degli aventi diritto a parteciparvi”.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Mazara del Vallo, on. Nicola Cristaldi, annunciando che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo il bando per l’individuazione dei soggetti da inserire in graduatoria per i cantieri servizio.

“Grazie ai cantieri servizio – ha aggiunto l’Assessore alla Solidarietà Sociale, Anna Monteleone - verrà dato un contributo concreto alle famiglie per mitigare le condizioni di povertà e i disagi dei disoccupati in cambio di un’integrazione e/o un ampliamento dei servizi comunali”.

Per l’ammissione alle selezione è necessario:

età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti; residenza nel territorio del Comune da almeno 6 mesi; essere in possesso di determinati requisiti reddituali (reddito mensile non superiore ai 453 euro per chi vive solo, per nuclei familiari la soglia di reddito è determinata dalla scala di equivalenza predisposta); essere disoccupato o inoccupato con dichiarazione di disponibilità all’impiego e hanno sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l’impiego competente per territorio; essere privi di patrimonio sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; per gli immigrati debbono essere in possesso di regolar epermesso di soggiorno, per motivi di lavoro o per ricongiunzione familiare; i portatori di handicap debbono risultare già collocabili al lavoro. Verranno ammessi in graduatoria esclusivamente i soggetti aventi i requisiti di accesso. Il Comune redigerà le graduatorie secondo il minor reddito.

I posti saranno così assegnati:

ai giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni è riservato il 50% dei posti: ai soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni è riservato il 20% dei posti; ai soggetti ultracinquantenni è riservato il 20% dei posti; ai immigrati è riservato il 5% dei posti; ai portatori di handicap è riservato il 5% dei posti. L’istanza dovrà essere redatta e sottoscritta secondo il modello pubblicato sul sito ufficiale del comune e dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità. L’istanza di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere consegnata ‘brevi manu’ presso l’Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Mazara del Vallo sito in via Carmine o pervenire a mezzo servizio postale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Il testo integrale del Bando ed la domanda di partecipazione è scaricabile dal sito ufficiale del comune di Mazara del Vallo all’indirizzo www.comune.mazaradelvallo.tp.it nella sezione Albo Pretorio On Line.

Mazara del Vallo 26 Giugno 2018