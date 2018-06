Inserita in Tempo libero il 26/06/2018 da Direttore SERATA LUCIO DALLA ALLA BAIA DEL CORALLO COL DORIAN Il 28 giugno i Futura celebrano il cantautore bolognese nel locale di Sferracavallo a Palermo

L’uomo, il mito, il cantautore. Da celebrare, da amare, da cantare. In altre parole: Lucio Dalla.

Farne sentire le atmosfere positive è compito dei Futura giovedì 28 giugno alle 20 alla Baia del Corallo in via Plauto 27 a Palermo.

Chi vorrà potrà cenare gustando la cena o l’aperitivo servito al tavolo o la pizza.

Alle 22 parte il concerto dei Futura. Giovanni Butticè, Francesco Cavataio, Carlo Cirri, Giuseppe Romano, Stefano D’Amico e Ilaria Palazzo suoneranno le più note canzoni di una delle colonne portanti del cantautorato italiano. In scaletta: “Caruso”, “Attenti al lupo”, “Canzone” e tanti altri brani.

Ingresso a pagamento e su prenotazione, telefonando al 3807980615 o al 3939773133. Per chi farà l’apericena a base di pesce l’ingresso è 15 euro.