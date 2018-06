Inserita in Cultura il 25/06/2018 da Direttore E SUBITO RIPRENDE IL VIAGGIO Sabato 30 Giugno 2018 inaugurazione della personale del Maestro Elio Armano

Sarà inaugurata sabato 30 Giugno alle 19,00 presso la Galleria d’Arte Contemporanea ‘Santo Vassallo nel Complesso Monumentale Filippo Corridoni: “…e subito riprende il viaggio” la mostra personale del maestro Elio Armano, organizzata dall´Amministrazione Comunale.

“… Il viaggio di Elio Armano è verso l’infinito essendo iniziato dall’eterno passato. E’ il miracolo dell’artista che non deve spiegare il perché di ogni cosa se non alla propria coscienza, se non allo spirito anarchico che FORMA l’artista come fondatore della salvezza dell’umanità …”.

La mostra sarà visitabile, sino al 19 Agosto 2018 ogni giorno dalle 09,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,00.