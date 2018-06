Inserita in Politica il 25/06/2018 da Direttore Ars, Cerealicoltura, Mancuso (FI): "Non lasciamo soli gli agricoltori siciliani"

Palermo, 25/06/2018: "Il dramma del settoriale cerealicolo è evidente e merita massimo impegno e attenzione. Le piogge torrenziali hanno dato una batosta incredibile al settore, che necessita urgenti interventi da parte del Governo regionale. Da deputato della maggioranza, invito formalmente l’amico Edi Bandiera a reagire con prontezza all’emergenza, consapevole del suo impegno e dedizione alla causa. Ricordo che i coltivatori di grano in Sicilia sono i veri eroi per il fatto stesso di lottare contro una concorrenza sleale. Se a questo si aggiunge il maltempo, il gioco è presto fatto! Non lasciamo soli gli agricoltori siciliani. Così Il deputato nisseno Michele Mancuso, del gruppo parlamentare di Forza Italia all´Assemblea regionale siciliana, in difesa dei tanti cerealicoltori della provincia di Caltanissetta e zone limitrofe in ginocchio a seguito dei disastri ambientali.

“ Sono certo - conclude Mancuso - della sensibilità dell’assessore Bandiera che vorrà applicare la legge 102 del 2004 in merito allo stato di calamità o eventi eccezionali. Questo è l’appello di Forza Italia che certamente sarà ascoltato dall’Assessore azzurro e dal Governo tutto, per trovare soluzioni opportune".