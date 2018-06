Inserita in Politica il 25/06/2018 da Direttore ALCAMO: L’ASSESSORE ROBERTO SCURTO SI CONGRATULA CON IL NEO ELETTO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ANTIRACKET, SALVATORE DI LEONARDO Sabato scorso si è rinnovata l’Associazione Antiracket ed Antiusura Alcamese, al nuovo Presidente gli auguri di buon lavoro da parte dell’assessore all’economia, Roberto Scurto che dichiara “Siamo consapevoli che l’azione dell’Antiracket va sostenuta e pertanto, come già precedentemente dichiarato nei mesi scorsi, siamo disponibili a conoscere le eventuali iniziative che l’Associazione vorrà intraprendere per il bene della Città; per l’Amministrazione la legalità e la correttezza sono principi morali indispensabili ed inderogabili per rendere sicura la vita dei nostri concittadini”.