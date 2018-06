Inserita in Cronaca il 24/06/2018 da Direttore Lunedì 25 giugno al via raccolta differenziata “porta a porta” a Tre Fontane e Torretta Granitola I kit di mastelli saranno distribuiti nell’ex oleificio Fontane D’Oro. Nuovo numero verde per il ritiro degli ingombranti: 800 168683

Si ricorda a cittadini e villeggianti che lunedì prossimo, 25 giugno, prenderà il via il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.

Come già comunicato, il calendario da osservare è lo stesso di quello in vigore a Campobello, eccetto per quanto riguarda l’orario di conferimento dei rifiuti, che dovranno essere depositati dinanzi le proprie abitazioni dalle ore 23 alle ore 5 del mattino seguente. Pertanto, già domenica sera sarà possibile, ad esempio, conferire l’ORGANICO, che sarà ritirato nella mattinata di lunedì.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei kit, per ragioni logistiche, al fine di facilitare le operazioni di consegna, a partire sempre da lunedì 25 giugno, sarà possibile ritirare i mastelli per la differenziata all’interno dell’ex oleificio Fontane d’oro, in via Rosario, dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30.

Con l’occasione, sempre al fine di potenziare e migliorare l’efficacia del servizio si comunica, inoltre, che è stato istituito un nuovo ulteriore NUMERO VERDE per il ritiro dei rifiuti INGOMBRANTI: 800 168683 in funzione dal lunedì al venerdì ore 9-13.