Pubblicato sull'Albo Pretorio online del portale istituzionale www.comune.mazaradelvallo.tp.it l'avviso di Manifestazione di interesse per l'istituzione del servizio di vigilanza nelle spiagge libere del comune di Mazara del Vallo per la stagione bal Tutte le ditte interessate ad effettuare il servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere del Comune di Mazara del Vallo per la stagione balneare 2018, in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare il proprio interesse presentando apposita offerta entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 05 Luglio 2018 via PEC alla mail: poliziamunicipale@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it, trasmettendo inoltre l'offerta in ribasso sull'importo a base d'asta di 23.607,00, con le modalità di aggiudicazione secondo il prezzo più basso.

Il piano di vigilanza e salvataggio nelle spiagge, prevede la costituzione di n. 3 postazioni di sorveglianza fisse a terra con n.2 assistenti bagnanti addetti per ogni postazione, e per ogni turno di 5 ore.

Tutti gli assistenti bagnanti dovranno essere in possesso di specifico brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.

Il servizio, per la durata complessiva di 30 giorni consecutivi dalla data di effettivo inizio, dovrà essere assicurato tutti i giorni, festivi compresi, ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con l’utilizzo di almeno 12 unità suddivise in turni di 5 ore ripartiti: dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 e comunque secondo quanto previsto dall’Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo – Guardia Costiera.