Inserita in Economia il 24/06/2018 da Direttore PREMIO SVILUPPO SOSTENIBILE 2018. ENTRO IL 30 LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE L´Assessorato alle Attività produttive del Comune di Marsala rende noto che scade il prossimo 30 giugno il termine per partecipare all´Edizione 2018 del “Premio per lo Sviluppo Sostenibile”, promossa dall´omonima Fondazione e da Ecomondo. La partecipazione è riservata alle Imprese che si siano particolarmente distinte per eco-innovazione ed efficacia dei risultati ambientali ed economici. “Si premiano le eccellenze della green economy, sottolinea l´assessore Rino Passalacqua, puntando a far emergere e promuovere le migliori imprese nel settore che, ne sono certo, sono presenti anche a Marsala”. I settori di riferimento sono Rifiuti e risorse, Edilizia sostenibile, Energia da fonti rinnovabili. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Rimini il prossimo 8 novembre, nel corso di “Ecomondo”. Regolamento e modalità di partecipazione sul sito di riferimento, all´indirizzo http://premiosvilupposostenibile.org/?page_id=3198