Inserita in Cultura il 24/06/2018 da Direttore A via al Teatro delle Radici della Cittadella della Salute l’alternanza scuola lavoro a sostegno dei soggetti più fragili Ha preso il via al Teatro delle Radici “Alternanza Officina”, il sesto dei progetti di “alternanza scuola lavoro” avviati tra l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e l’Ufficio scolastico provinciale. Lo spazio teatrale si trova all’interno della Cittadella della Salute, a Erice Valle. Il percorso è stato segnalato, inserito e presentato nel protocollo triennale d’alternanza scuola lavoro dal commissario dell’ASP Giovanni Bavetta e dalla coordinatrice aziendale dell’intero progetto, Antonella La Commare, responsabile delle unità operative formazione e comunicazione dell’ASP.

“La nostra azienda – ha detto Bavetta - ripone grande attenzione nel rapporto con la scuola, perché si tratta dei cittadini del futuro. Con questi progetti possiamo contribuire alla loro crescita e nell’educazione alla salute, ma anche alla sensibilità e all’umanità, che si può favorire attraverso il rapporto diretto con i pazienti e i soggetti più fragili della nostra società”.

Alla dirigente dell´Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani Fiorella Palumbo, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti referenti degli istituti di istruzione superiore coinvolti sono stati esposti i percorsi che l’azienda ha concepito per gli studenti per favorire in loro lo sviluppo di competenze tecniche trasversali spendibili sia nella prosecuzione del percorso formativo che nell´inserimento nel mercato del lavoro. Inoltre incrocia delle precise finalità che il Commissario e l’intera dirigenza stanno attuando, quello di sostenere progetti e percorsi che educhino alla cura per se stessi e gli altri, soprattutto i più deboli. Il Teatro delle Radici stesso, nell’idea della direzione generale e dei suoi dirigenti a partire da Giovanna Mendolia (direttore del dipartimento Salute mentale) in accordo con il protocollo d’intesa con la compagnia Teatro Di Fuori, diretta da Turi D’Anca, è una concretizzazione della volontà del commissario che i soggetti con alterazioni psichiche possano interagire con l’esterno.

Le scuole coinvolte sono il Liceo Scientifico “V. Fardella” e il Liceo Classico “L. Ximenes” con il tutoraggio interno dei docenti Elsa Accardi (Referente settore sanitario), Caterina Daidone e Vincenzo Terranova, in accordo e con la piena disponibilità del dirigente scolastico Filippo De Vincenzi. Per l’ASP la referente del progetto è Maria Concetta Culcasi. Sono stati selezionati 20 ragazzi di entrambi i plessi, scelti su oltre 80 possibili allievi. Il calendario prevede 12 incontri da tre ore, suddivisi in otto workshop, da qui a settembre. È prevista una performance finale il 28 settembre all’interno della Cittadella della Salute. Il laboratorio è condotto da Turi D’Anca, con l’assistenza ai training dei partecipanti di Officina.

“È previsto – spiega D’Anca - anche nei punti fondamentali del nostro progetto Officina Coscienza - atelier sulla costruzione organica di una compagnia teatrale formata da un gruppo integrato - la promozione del benessere, della salute e della diversità, insieme alla prevenzione di fenomeni di disagio e d´isolamento sociale. Il gruppo, formato da persone con varie disabilità psicofisiche, da figure professionali dell’ASP e da volontari comuni, dopo otto mesi, sta raggiungendo tutti gli obiettivi e sono diventati una vera compagnia di teatro, mettendo ora a disposizione degli studenti le esperienze fatte. Ma non è secondario che alla Cittadella ci sia un teatro, con annessi spazi polivalenti, che i cittadini stanno iniziando a frequentare”.

Si può richiedere di assistere a un appuntamento come auditore, dopo aver fatto una richiesta alla mail tdfteatrodelleradici@gmail.com e dopo un breve colloquio.