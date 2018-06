Inserita in Sport il 24/06/2018 da Direttore Scattato tra due ali di folla il Rally di Caltanissetta. Il foggiano Bergantino (Ford Fiesta) primo leader L’equipaggio foggiano composto da Giuseppe Bergantino e Michela De Vincenzo su Ford Fiesta RS R5 della New Jolly Motors è al comando del 16° Rally di Caltanissetta Trofeo Totò Tornatore, dopo la 1^ Prova Spettacolo Sicilpetroli disputata in tarda serata nella zona di nuova espansione cittadina, al cospetto di una massiccia presenza di spettatori. Il forte pilota originario di Manfredonia ha coperto la prova della lunghezza di 1,82 km con il crono di 1.52’7 relegando a 3.4 la Peugeot 2017 Super 2000 dello scatenato canicattinese Fofò Di Benedetto, affiancato dal pattese Roberto Longo. L’equipaggio della Project Team ha concluso la prova in 1,56’1. Terzo posto dopo la prova spettacolo per l’asso cerdese Totò Riolo con alle note Gianfranco Rappa (1,59’0), distanziato di 6,3 dalla vetta al volante di una Peugeot 208 T16 R5 sulla quale deve ancora trovare una messa a punto ottimale. Applauditissimi e subito reattivi i tanti equipaggi nisseni al via del Rally. Il mussomelese Gaspare Corbetto, campione siciliano under 25 in carica ed il nisseno Salvatore Cancemi, hanno chiuso la prova spettacolo al quarto posto in 2,02’5, precedendo la Renault Clio Williams degli altri idoli di casa Roberto Lombardo e Alessio Spiteri (2,04’5), la Subaru Impreza STI Spec CN12 di Fabrizio La Rocca e Claudio Palermo (2,04’7), la Peugeot 106 GTI 16V Maxi di Marco PIlato e Marco Cusimano (2,05’5) e la Citroen Saxo VTS Kit di Totò Lo Cascio e Michele Castelli, questi, freschi vincitori del Rally Cefalà Corse, al momento ottavi assoluti in 2,06’0. Non ha preso il via tra i big il veloce santateresino Giuseppe Nucita, fratello di Andrea, vincitore della Targa Florio e apripista ufficiale della 16 Edizione, la cui Ford Fiesta RS R5 ha accusato problemi irrisolvibili alla centralina elettrica pochi minuti prima del via. La partenza e la prova spettacolo, si sono disputate dinanzi una massiccia cornice di pubblico che si prevede estremamente numeroso anche lungo le tre prove speciali di domani (domenica 24 giugno) da ripetersi per tre volte ciascuna. L’arrivo e la cerimonia di premiazione che prevede anche l’assegnazione del 2° Trofeo Totò Tornatore, saranno in Corso Umberto alle ore 19.00.