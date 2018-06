Inserita in Sport il 24/06/2018 da Direttore Marsala Calcio, riconfermati Maiko Candiano e Claudio Galfano L´Asd Marsala Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, con il centrocampista classe ’92, Maiko Candiano e con il difensore classe ’99, Claudio Galfano. I due giocatori, che hanno ben figurato la scorsa stagione, vestiranno dunque la maglia azzurra anche per la stagione 2018/2019 nel campionato di Serie D.

Candiano e Galfano, dopo aver raggiunto l’accordo con il Direttore Generale Mimmo Li Causi, saranno dunque a disposizione di mister Chianetta sin dal primo giorno dell’avvio della preparazione atletica.