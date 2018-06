Inserita in Salute il 20/06/2018 da Direttore GIUGNO 2018: MESE DELLE INTOLLERANZE AL GLUTINE E CONSULTI GRATUITI IN FARMACIA NEL 2016 IN SICILIA OLTRE 14.800 DIAGNOSI TOTALI DI CELIACHIA NELLE FARMACIE ADERENTI, GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE SU CELIACHIA E DISTURBI GLUTINE CORRELATI, IN COLLABORAZIONE CON DIETISTE “ADI”



Per informazioni consultare www.megliosenzaglutine.it



Dalle ultime stime riportate, in Italia, solo nel 2016 sono stati diagnosticati oltre 15.500 nuovi casi di celiachia, di cui quasi 1000 solo in Sicilia: una patologia che, finora, non ha conosciuto battute di arresto. In più, per ogni paziente a cui viene confermata la diagnosi, ce ne sono 7 che vengono mis-diagnosticati o che non ricorrono al parere di specialisti poiché i sintomi – tra cui dolore addominale, gonfiore, diarrea, senso di spossatezza – vengono sottovalutati, ricondotti ad altra causa, con il risultato di ritardare una corretta diagnosi. Invece, in presenza di sensibilità al glutine non celiaca, così come in presenza di celiachia l’unica terapia possibile è adottare, temporaneamente o in maniera permanente, una dieta priva di glutine.

Proprio all’interno del Mese delle Intolleranze al Glutine si inserisce l’iniziativa firmata Schär, leader europeo nel mercato del senza glutine, in collaborazione con ADI – Associazione Italiana di Dietetica e di Nutrizione Clinica Onlus che prevede incontri informativi in farmacia su tutto il territorio siciliano.

Obiettivo della campagna è sensibilizzare su una patologia che interessa oltre 190.000 persone sul territorio nazionale, acquisire consapevolezza sul tema e promuovere un´informazione corretta per i pazienti colpiti da patologie riconducibili ad un’alimentazione contenente glutine.

Dalle passate edizioni emerge come «la maggior parte dei partecipanti abbia sollevato dubbi su come arrivare alla diagnosi, sugli esami da effettuare, sulle figure mediche da consultare e soprattutto sulla possibilità di concedersi ogni tanto qualche strappo nella dieta» commenta il Professor Antonio Caretto, Presidente ADI - Associazione Italiana di Dietetica e di Nutrizione Clinica. «Le domande più frequenti hanno dimostrato quanto fondamentale siano la corretta informazione e il counseling dietetico operato da un Dietista con competenze specialistiche sulla malattia sia direttamente nei confronti dei pazienti che nei confronti dei genitori di bambini celiaci».

Delle 204 farmacie aderenti alla campagna di sensibilizzazione, in ben 55 saranno presenti dietiste ADI per rispondere a domande, dubbi e dare consigli utili a chi soffre o sospetta di soffrire di disordini legati al glutine e sulla dieta corretta da seguire; nelle restanti 149 farmacie sarà disponibile il materiale informativo.

Per maggiori informazioni sulle farmacie aderenti all’iniziativa in tutta Italia visitare il sito www.megliosenzaglutine.it