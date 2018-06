Inserita in Economia il 19/06/2018 da Direttore La Terra degli Elimi. Sviluppo e Crescita d’Impresa “La Terra degli Elimi. Sviluppo e Crescita d’Impresa” appuntamento dedicato ad illustrare l’incentivo Resto al Sud di INVITALIA *** lunedì 25 giugno 2018 ore 10.00 Ex Aula Consiliare di Palazzo D’Ali - Trapani



“La Terra degli Elimi. Sviluppo e crescita d’impresa” è il titolo dell’incontro informativo che si svolgerà lunedì 25 giugno 2018 a Trapani dalle ore 10,00 presso l’ex Aula Consiliare di Palazzo D’Alì (piazza Vittorio Veneto, 1). L´appuntamento è dedicato ad illustrare l’incentivo Resto al Sud e le opportunità da esso offerte per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani tra i 18 e i 35 anni di età del Sud Italia. Il regime di aiuto è gestito da Invitalia, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo e in un finanziamento bancario pari al restante 65%. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi. Dopo i saluti istituzionali del neo Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, l’intervento del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Trapani, Mario Sugameli e l’intervento dell’Assessore Andreana Patti, sarà data la parola al Direttore del GAL Elimos, Rocco Lima che parlerà del GAL e dello sviluppo del territorio trapanese. L’intervento più atteso sarà quello di Rosaria D’Arrigo di Invitalia che entrerà nel dettaglio con la presentazione dello strumento di agevolazione Resto Al Sud. Le conclusioni dei lavori saranno riportate dal Presidente del GAL Elimos, Liborio Furco. A partire dalle ore 12,30 saranno previsti degli attesissimi incontri one to one tra gli interessati alla presentazione di attività imprenditoriali con Invitalia e il GAL Elimos. Per questi ultimi è obbligatoria una prenotazione, nei giorni antecedenti l’incontro, al numero 0924/950094. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.