Inserita in Politica il 19/06/2018 da Direttore REGIONE. Musumeci dica se c´è maggioranza e programma. Se no meglio un Principato "Dopo due mesi di melina tutta interna alla maggioranza, che ha paralizzato l´Ars senza permetterle di votare una sola legge, il governo Musumeci ha il dovere di presentarsi in Aula per dire se questa maggioranza c´è ancora e se esiste ancora un programma di governo sul quale confrontarsi con gli strumenti della democrazia: discussione e voto."

Lo afferma Claudio Fava, deputato regionale del movimento "Cento passi", che ironizza "se questo tipo di confronto non è possibile, meglio trasformare la Regione in un Principato ed abolire il Parlamento regionale. Almeno i siciliani sapranno a chi presentare il conto".