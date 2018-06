Inserita in Cultura il 17/06/2018 da Direttore Presentezione alla stampa “Ignazio Moncada. Attraverso Palermo”, progetto dell’Archivio Ignazio Moncada CONFERENZA STAMPA Martedì 19 giugno | Palazzo Branciforte | ore 11.30

Palermo, 15 giugno 2018 – Martedì 19 giugno, alle ore 11.30, nella Biblioteca di Palazzo Branciforte il Presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore, insieme con Ruggero Moncada di Paternò presenteranno alla stampa “Ignazio Moncada. Attraverso Palermo”, progetto dell’Archivio Ignazio Moncada realizzato in collaborazione con la Fondazione Sicilia, il Museo Guttuso di Bagheria e il Museo Civico di Castelbuono e incluso fra gli eventi Collateral di Manifesta 12 e nel cartellone di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Il progetto si completa idealmente con la grande mostra antologica “Ignazio Moncada. Attraverso il colore”, in programma a Marsala (Convento del Carmine) dal 23 giugno e fino al 4 novembre.

Alla conferenza stampa interverranno lo storico dell’arte Sergio Troisi (curatore della mostra di Marsala), Romina Aiello (direttrice Museo Guttuso di Bagheria) e Laura Barreca (direttrice Museo Civico di Castelbuono).

Il soffitto della Biblioteca di Palazzo Branciforte, restaurata da Gae Aulenti, ospita dal 2012 un importante intervento murale di grandi dimensioni (28x8 mt) realizzato da Ignazio Moncada. Il bozzetto originale, ridotto in scala, sarà esposto nella sala per tutto il periodo di Manifesta12 per consentire ai visitatori di apprezzare da vicino la freschezza e la vitalità delle esplorazioni compiute da Moncada persino nell’ultima stagione della sua pittura.

Locandina