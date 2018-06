Inserita in Sport il 16/06/2018 da Direttore Continua la corsa di Steve Holcombe. L’inglese vince il day1 a Colle di Tora Battaglia vera qui a Colle di Tora – RI – oggi, sabato 16 giugno, dove si è consumata la quinta prova del Campionato Italiano Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro 2018.

Come ci hanno abituati negli ultimi appuntamenti con il tricolore nazionale, Steve Holcombe e Alex Salvini sono stati i protagonisti della classifica generale con il cronometro che ha nominato l’inglese portacolori della Beta Holcombe il più veloce di giornata per otto secondi su Alex Salvini. A metterci lo zampino, rendendo la prova ancora più elettrizzante, il finlandese Eero Remes che ha concluso al terzo posto finale a soli 4 centesimi dal bolognese leader del mondiale. I tre mattatori hanno regalato una gara entusiasmante, culminata con una vivace e partecipata sessione autografi dove i piloti più forti hanno regalato poster e scatti ricordi ai fan accorsi davvero numerosi.

In tutte le classi abbiamo vissuto una lotta serrata, con le vittorie odierne andate a Niccolò Scarpelli (125), Gianluca Martini (250 2t), Davide Soreca (300), Manuel Monni (250 4t), Alex Salvini (450), Andrea Verona (Junior), Claudio Spanu (Youth) e naturalmente Steve Holcombe per la Stranieri. La giornata, scattata questa mattina alle ore 8.30, è stata caratterizzata dal sole che ha lasciato però spazio a un finale bagnato con una pioggia copiosa che ha interessato la zona intorno alle ore 15.00.

La pioggia non ha fortunatamente rovinato la gara, con le tre le prove affrontate dai piloti al via nelle sei ore di gara in programma. Subito dopo la partenza, gli atleti hanno affrontato il C.O. tirato al quale ha fatto seguito la prova estrema X-CUP Maxxis – Galfer vinta da Eero Remes. Nel secondo settore i partecipanti si sono dati battaglia nello spettacolare Airoh Cross Test che ha incoronato Giacomo Redondi pilota più veloce di oggi e l’Enduro Test Just1, articolato nel sottobosco reatino ed affrontato dai migliori atleti in poco meno di dieci minuti.

Nella giornata di ieri ci ha fatta visita una simpatica scolaresca dell’asilo di Colle di Tora che, accompagnata da Alex Salvini, ha visitato il paddock Enduro alla scoperta del mondo offroad.

Il motoclub Valturano vi da appuntamento a domani, domenica 17 giugno, sempre dalle ore 8.30, per il day2 di questa quarta tappa degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro.

Link utili Risultati di gara - DAY1 Classifica a punti