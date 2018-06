Inserita in Sport il 16/06/2018 da Direttore

Mazara. Gara Podistica ‘Santu Vitu’ Domani domenica 17 Giugno dalle 15,00

Si svolgerà domani pomeriggio, domenica 17 Giugno, con inizio alle 15,00 la consueta gara podistica di ‘Santu Vitu’ giunta alla sua 6^ edizione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica POL.ATLETICA MAZARA” – Nuova Gioventù con il patrocinio della Città.





Domenica 17 Giugno dalle ore 15:00 alle ore 20:00 circa gli atleti iscritti alla gara si cimenteranno nel seguente percorso: partenza da Piazza Della Repubblica e poi, Via SS.Salvatore - Via Tortorici – Via Carmine - Via San Giovanni – Lungomare Mazzini – Via SS.Salvatore – Via Conte Ruggero - Piazza Mokarta – Corso Umberto – Via Delle Mura Ruggeriane – Via G. Sardo – Via San Giuseppe – Piazza Della Repubblica – Via Garibaldi – Via Ospedale – Via Santa Teresa – Piazza Plebiscito – Via XX Settembre e ritorno in Piazza Della Repubblica.





Ritrovo per i runners alle 15,00 in Piazza della Repubblica. All´interno della manifestazione ci sarà, alle 16,00, la partenza per l´evento promozionale sulla disabilità organizzato grazie all’Associazione Corro per Dà con la collaborazione dell’Associazione Abilmente Uniti.





La gara è suddivisa in percorsi a seconda della categoria per la quale si partecipa.





Per il regolare svolgimento della manifestazione il dirigente del locale comando di Polizia Municipale, dott. Salvatore Coppolino, ha emanato l’ordinanza n.109 stabilendo:





il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, nel: Lungomare Mazzini (tratto compreso fra la Via SS.Salvatore e la Via San Giovanni) lato monte – Via Tortorici – Via S. Teresa.

Il divieto di circolazione nel medesimo circuito durante il passaggio degli atleti.

Il divieto di circolazione nella Via A. Castiglione (tratto fra Via T.Sciacca e Piazza Mokarta).

L’inversione del senso di marcia nella Via Degli Inglesi.

Il doppio senso di circolazione nella Via Molo Comandante Caito (nel tratto compreso fra la Via Degli Inglesi e il Lungomare Mazzini.

Nel tratto del Lungomare Mazzini interessato dalla manifestazione il transito degli atleti dovrà avvenire su un’apposita corsia della larghezza di metri 2, delimitata a ridosso del marciapiede lato monte, mentre la restante parte della carreggiata dovrà essere lasciata libera al transito dei veicoli nei due sensi di marcia.