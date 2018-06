Inserita in Economia il 15/06/2018 da Direttore Mallegni (FI) e Vescovi (Lega) a Conflavoro PMI: “Imprese? Servono innovazione, meno tasse e revisione costo del lavoro” I due senatori ospiti della prima formazione in marketing e comunicazione dell’Accademia Conflavoro PMI, che da settembre apre i corsi alle PMI di tutta Italia

L’innovazione, il marketing emozionale, la necessità di una mirata strategia di comunicazione? Tutte strade che un imprenditore deve seguire per sviluppare con efficiacia la propria attività e per distinguersi dai competitor. Senza dimenticare, naturalmente, quanto possono fare le istituzioni circa gli sgravi fiscali e il sostegno mediante incentivi. Sono questi i consigli e le prese di posizione di Manuel Vescovi e Massimo Mallegni, senatori di Lega e Forza Italia, ospiti della prima sessione formativa in marketing e comunicazione organizzata dall’Accademia Conflavoro PMI nelle giornate di ieri (14 giugno) e oggi a Lucca.

Durante l’evento formativo esclusivo – da settembre i corsi saranno invece aperti alle piccole e medie imprese di tutta Italia – gli esponenti di palazzo Madama hanno dato il loro contributo soprattutto in veste di imprenditori che hanno quotidianamente a che fare con l’importanza di corrette tecniche di marketing. Vescovi, infatti, è esperto nel settore del franchising e Mallegni opera nella filiera del turismo.

Interventi genuini e suggerimenti appassionati, i loro, che, inevitabilmente, sono sfociati in una panoramica della situazione economica del Paese. Vescovi e Mallegni – presenti all’Accademia Conflavoro PMI in due giorni distinti – hanno concordato sulla necessità di dare alle piccole e medie imprese italiane l’importanza e il rilievo che meritano.

“Dobbiamo ringraziare le imprese e le partite Iva – ha sottolineato Manuel Vescovi – perché sono una ricchezza per l’Italia. Con i giusti interventi politici, una corretta strategia di marketing e facendo rete, le PMI possono conoscere uno sviluppo davvero efficace. Come maggioranza, di certo, agiremo anche per far sì che il costo del lavoro in Italia diventi meno pesante. È tra i più alti d’Europa a fronte di stipendi fra i più bassi. Così non va”.

Massimo Mallegni si è focalizzato sull’apporto che non solo le istituzioni, ma anche le associazioni di categoria possono e devono dare alla causa delle piccole e medie imprese. “Ben vengano i super bonus e gli incentivi di Industria 4.0 – ha detto – ma serve fare di più e meglio perché il tessuto economico del Paese passa dagli imprenditori”.

“E ricordiamoci che il loro futuro passa anche dalla vicinanza che realtà come questa sa dare”, ha aggiunto Mallegni riferendosi a Conflavoro PMI. “Il mondo non si ferma, occorre puntare su innovazione e comunicazione continua e, se le imprese non hanno a fianco realtà funzionanti e impegnate in prima persona nel sostenerle, allora non può esserci sviluppo”.

Tanti altri, infine, gli ospiti e i relatori della due giorni di formazione in marketing e comunicazione indetta dall’Accademia Conflavoro PMI. Su tutti, il marketing strategist Enzo Capobianco che ha introdotto e dato una direzione ai lavori, nonché il business celebrity builder Gianluca Lo Stimolo, fondatore dell’agenzia di personal branding Stand Out. Per info sui prossimi corsi dell’Accademia che partiranno dal prossimo settembre è possibile scrivere a info@conflavoro.it.