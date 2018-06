Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore INTESTAZIONE DELLA CASERMA DI MARSALA AL MARESCIALLO SILVIO MIRARCHI Ieri, in occasione del secondo anniversario della morte del maresciallo Silvio Mirarchi, Medaglia d´oro al valor civile, ferito a morte in una sparatoria nelle campagne di Marsala nella notte del 31 maggio del 2016. Si è svolta una cerimonia solenne nel corso della quale gli è stato intitolato il comando dei Carabinieri di Marsala. Alla cerimonia, officiata dal vescovo di Mazara del Vallo Domenico Mogavero, erano presenti, oltre la moglie e i figli del maresciallo Mirarchi, i suoi colleghi, i colleghi della stazione di Ciavolo e tutta l´Arma dei Carabinieri, rappresentata dal comandante provinciale il Colonnello Stefano Russo. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, il prefetto Darco Pellos, i più alti ufficiali dell´Arma. "Intitolare una caserma è gesto profondo, intenso, di riconoscenza e rispetto - ha detto il comandante Russo - Non facciamo solo un atto di memoria significativamente importante, ma indichiamo ai nostri militari una via, un esempio da seguire, a cui ispirare il loro comportamento, attingendo quello spirito, quell’energia, quell’assoluta ed incondizionata dedizione al dovere che ha quale unico scopo quello di salvaguardare la serenità, la sicurezza e la pacifica convivenza”.

