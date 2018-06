Inserita in Cronaca il 15/06/2018 da Direttore Marsala - Chiusura via Rubino per lavori Lunedì prossimo, 18 giugno, l´intera via Rubino sarà interessata a lavori di allacciamento interrato alla rete gas-metano. Da qui, il provvedimento della Polizia Municipale con il quale è stata disposta la chiusura al transito veicolare della suddetta via dalle ore 8 alle ore 17.