Inserita in Tempo libero il 15/06/2018 da Direttore AL SOLEMAR SERATA VASCO ROSSI - 16 giugno SERATA VASCO ROSSI AL SOLEMAR Il 16 giugno i Colpa d’Alfredo celebrano il Blasco inaugurando la stagione estiva del locale all’Addaura a Palermo. Evento Dorian

La costa di Mondello come Modena Park Con le stesse atmosfere, lo stesso calore, la stessa voglia di fare rock, in nome di un solo mito: Vasco Rossi.

Sarà una totale omaggio al rocker dei rocker il concerto di sabato 16 giugno che inaugura la stagione estiva del Solemar in via Cristoforo Colombo 2109 all’Addaura a Palermo, sotto la direzione artistica del Dorian.

Si inizierà con l´apericena alle 19,30, servita al tavolo e preparata con cura dagli chef del Solemar.

Alle 22 toccherà ai Colpa D’Alfredo. La formazione, riproporrà fedelmente i classici della grande rockstar, ripercorrendo le tappe più significative della storia musicale del Komandante Blasco. La band è capitanata da Ivano Ivaskrello.

Ingresso a pagamento e solo su prenotazione, telefonando al 3807980615 o allo 0916849150.