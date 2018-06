Inserita in Salute il 12/06/2018 da Direttore Treni sporchi sulla Castelvetrano-Trapani “Treni sporchi sulla Castelvetrano-Trapani, in direzione Trapani. Alcuni per ineducazione sporcano tutto, vedi la sala d’aspetto della stazione ferroviaria Strasatti-Petrosino, che puliscono raramente”. Da rappresentante dei Pendolari dal 1996 (data in cui formai il Comitato della Ferrovia, primo in Italia) mi hanno sollecitato ad intervenire sulla pulizia dei treni. Infatti, da una settimana le sedie sono tutte sporche, come nella foto dell’11 giugno 2018 sul treno n.26625 (Castelvetrano-Trapani). Non puliscono più i treni della Castelvetrano- Trapani per carenza di personale? Certamente vi sono pure alcuni viaggiatori che preferiscono sporcare le sedie con le loro scarpe. Prima non succedeva di vedere persone con le scarpe sui sedili per stare comodi a dormire. Adesso si! I capitreno segnalano questa lamentela dei viaggiatori, oppure gli dicono che è meglio per loro non segnalare nulla? Molti attuali frequentatori dei treni e delle stazioni sporcano per la cattiva educazione sul non rispetto del bene collettivo. Un esempio la sala d’aspetto della stazione ferroviaria Strasatti-Petrosino piena di cartacce e bottiglie vuote di birra. Ing.Gaspare Barraco (coordinatore Comitato, primo in Italia nato nel 1996, dei pendolari).Marsala.