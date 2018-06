Inserita in Economia il 09/06/2018 da Direttore

Mazara - DISTRIBUZIONE KIT DIFFERENZIATA ZONA 2

Città di Mazara del Vallo





DA LUNEDI’ 11 GIUGNO DISTRIBUZIONE KIT DIFFERENZIATA ZONA 2





Cambio luogo di distribuzione. Il ritiro presso il Palazzetto dello Sport

Per motivi organizzativi collegati alla problematica dell’emergenza rifiuti la distribuzione dei KIT per la raccolta differenziata, verrà svolta presso il Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata.





Il Palazzetto sarà aperto da Lunedì 11 Giugno a Sabato 16 Giugno dalle 09,00 alle 12,30. Per la sola giornata di sabato 16 Giugno è prevista anche l’apertura pomeridiana dalle 15,00 alle 18,30.





Si ribadisca a tal proposito che da lunedì 11 Giugno 2018 riprenderà la distribuzione dei Kit per la raccolta differenziata solo per la ZONA 2, quella indicata dal perimetro compreso tra: Via Valeria; Lungomare Hopps e San Vito; Viale Africa; SS115; Via Archi; Via Marsala; Via Ferrovia Via Toscanini e Via Siragusa.





Sarà dunque possibile ritirare i mastelli per effettuare la raccolta differenziata presso il Palazzetto dello Sport in via Rosario Ballatore, e non presso l’Autoparco.





Saranno allestiti più punti di distribuzione dove sarà possibile, esibendo la tessera sanitaria dell’intestatario l’utenza rifiuti, ritirare le mini pattumiere.





Si sottolinea che i mastelli non hanno alcun costo e che il mancato ritiro non esenta dall’obbligo di effettuare la raccolta differenziata.





Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già iniziato nella Zona 1, prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).





Il sistema di Raccolta Differenziata per la ZONA 2 prenderà il via LUNEDI’ 18 GIUGNO, mentre per le altre Zone ne verrà data precisa e puntuale comunicazione sia per la distribuzione dei kit che per l’inizio del servizio.





Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.