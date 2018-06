Inserita in Politica il 09/06/2018 da Direttore La Pro Loco Selinunte sostiene #sonocastelvetraneseenonsonomafioso “Riaffermare la propria identità di cittadini onesti e contro ogni forma di mafia”. E’ questo il pensiero del Consiglio Direttivo della Pro Loco Selinunte che all’unanimità ha deciso di sostenere la manifestazione organizzata per il prossimo 16 giugno a Castelvetrano.



“La comunità castelvetranese - commenta Pier Vincenzo Filardo, Presidente della Pro Loco Selinunte - esprime eccellenze umane, enogastronomiche, culturali e paesaggistiche che non possono essere mortificate dal fenomeno mafioso e dalla strumentalizzazione che ha subito negli ultimi anni. Ci tengo a rimarcare - ha aggiunto Filardo - come il Corteo di sabato prossimo non è di certo contro l’operato della Commissione Straordinaria con cui La Pro Loco Selinunte ha da subito avviato un proficuo rapporto di collaborazione proprio per mettere in evidenza quanto questo territorio ha da offrire”.