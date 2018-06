Inserita in Cronaca il 08/06/2018 da Direttore MARSALA :TROVATO IN POSSESSO DI HASHISH E MARIJUANA VENTISETTENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI Nella serata di lunedì 4 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti CHIRCO Emiliano Salvatore, marsalese classe ‘91.

Nello specifico, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, alle dipendenze del Luogotenente Antonio Pipitone, nell’effettuare un consueto controllo per le vie cittadine, finalizzato anche alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, notava un anomalo movimento di autovetture.

In particolare, l’attenzione dei Carabinieri, giunti in Contrada Ciancio, veniva attirata da due veicoli fermi nel parcheggio di un supermercato i cui conducenti erano intenti a scambiarsi qualcosa.

Insospettiti dalla presenza delle due auto nonostante l’orario di chiusura del supermercato, e riconoscendo in particolare l’autovettura del Chirco, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti in materia di stupefacenti, decidevano di approfondire il controllo.

Raggiunti i due soggetti, i militari dell’Aliquota Radiomobile procedevano alla perquisizione dei veicoli, la quale permetteva di rinvenire, sul tappetino lato guida della vettura di I.V., successivamente segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, 2 gr. di hashish verosimilmente ceduti poco prima dal Chirco.

Nel frattempo quest’ultimo, visto il rinvenimento dello stupefacente da parte dei Carabinieri, cercava invano di occultare la droga da lui detenuta nelle tasche dei pantaloni. Al termine dei controlli, il Chirco veniva trovato in possesso di circa 20 gr di hashish e 10 gr di marijuana, in parte occultati anche nella sua automobile, pronta per essere spacciata.

Inoltre, ben nascosto nello sportello lato guida, il Chirco custodiva un coltello a serramanico, opportunamente sequestrato dai militari.

Il quantitativo di droga rinvenuto, unitamente al materiale verosimilmente adibito al confezionamento della sostanza, lascia escludere l’utilizzo personale e permette agli inquirenti di affermare che tale sostanza veniva venduta dallo stesso Chircoad altri acquirenti, perfezionando così l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una volta fermato, lo stesso è stato condotto presso la Caserma“Silvio Mirarchi”di via Mazara dove, all’esito degli accertamenti svolti sul suo conto, è stato tratto in arresto.

Il giudice lylibetano, avallando le risultanze investigative dei militari dell’Arma, ha convalidato l’arresto, disponendo per il Chirco l’obbligo di presentazione alla P.G. contestualmente all’obbligo di dimora nel Comune di residenza. L’arresto del Chirco, che si aggiunge a quello di qualche giorno fa nei confronti di Giacalone Giovan Vito, trovato in possesso di 450 gr. di marijuana, è il risultato della costante attenzione riservato al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marsala.