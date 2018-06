Inserita in Tempo libero il 07/06/2018 da Direttore Casa del pescatore inaugurata a San Vito Lo Capo Punto di ritrovo per la gente di mare, ma anche luogo dove apprendere l´arte della pesca e ascoltare i racconti di chi quotidianamente si confronta col mare e la natura nel più bello dei lavori, il pescatore. Nasce con questo intento la "Casa del Pescatore" a San Vito lo Capo, inaugurata ieri pomeriggio sul lungomare all´interno dell´area portuale, realizzata dall´Amministrazione comunale con i fondi GAC. Una struttura moderna e accogliente, dove i pescatori sanvitesi - che la gestiranno in forma associativa - potranno ritrovarsi al termine del lavoro, ma soprattutto dove saranno ben lieti di ospitare turisti e studiosi, scolaresche e gitanti, per trasmettere loro i segreti della loro attività, e anche per fare gustare - in occasione di particolari eventi - il prodotto ittico locale, pescato proprio davanti alla spiaggia. La "casa" è intitolata a Mimmo Maniaci, un giovane pescatore scomparso tragicamente durante una battuta di pesca con amici. Il sindaco Matteo Rizzo consegnando la struttura all´associazione dei pescatori ha ricordato la generosità del giovane pescatore scomparso e si è augurato che la struttura possa diventare un ulteriore centro di aggregazione culturale per residenti e ospiti. L´assessore alla pesca, Giacomo Pappalardo, ha auspicato che l´esistenza di questa "casa" possa ribadire l´eccellenza culturale ma anche gastronomica dei prodotti ittici del mare di San Vito, sottolineando come potendo fruire di questa struttura si possa riprendere la manifestazione gastronomico-culturale dedicata al pesce Capone, la Lampuga, che nei mesi autunnali si pesca copioso in questo mare.