Inserita in Tempo libero il 06/06/2018 da Direttore EFFETTO NOTTE AL PALAB Serata di jazz italiano il 9 giugno al locale di Palermo Il jazz, quello vero. Quello made in Italy. Quello da ascoltare il sabato sera.



Cocò Gulotta sarà il deus ex machina degli “Effetto notte”, il 9 giugno alle 21 al Palab di Palermo in piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò).



Il progetto musicale cammina sulle tracce del jazz all’italiana e sulle orme dei più celebri crooners nostrani, interpreti delle più belle e note canzoni in chiave swing: da Fred Buscaglione a Natalino Otto, da Renato Carosone a Nicola Arigliano. Un fantastico quartetto vintage per un divertente viaggio nell’Italia degli anni d’oro della melodia sincopata.



Oltre a Cocò Gulotta alla voce, Joe Costantino al piano, Giuseppe Madonia alla batteria e Francesco Rabbonì al violoncello.



Il pubblico potrà usufruire del servizio ristorante, della pizzeria e dell’area bambini sin dalle 19,30 solo su prenotazione.



Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni telefonare al 320 904 0746. Per contattare chi si occupa della direzione artistica telefonare al

339 219 3004.