Inserita in Salute il 05/06/2018 da Direttore Mazara del Vallo “IL TEATRO DEL TASSO IN SICILIA” Sabato 9 Giugno 2018 alle 18,30 nell’incantevole scenario del Teatro Garibaldi si svolgerà la presentazione del libro di Giovanni Isgrò: ‘Il Teatro del Tasso in Sicilia’, edito dalla Palermo University Press.



L’evento è organizzato dalla Città di Mazara del Vallo in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, previsti gli interventi del Sindaco, on Nicola Cristaldi, del prof. Antonino Giuffrida dell’Università di Palermo e dell’autore del testo, Giovanni Isgrò.



Nel corso della presentazione Girolamo Cristaldi e Matteo Margiotta reciteranno alcuni dialoghi del libro.



Giovanni Isgrò insieme ad una ampia introduzione, pubblica l´adattamento seicentesco della commedia "gli intrighi d´amore" di Torquato Tasso ad opera di Antonino Tantillo nel quadro della

promozione artistica curata da Giovanni III Ventimiglia, amico del Tasso.



Si tratta di un originale esperimento drammaturgico che introduce nuovi personaggi, come il buffo siciliano Masi, la maschera del capitano Vincinguerra e del parassita beone Scialacqua. L´opera testimonia l´inizio di una effervescente stagione teatrale in Sicilia che scorre parallela alla commedia dell´arte di importazione e al teatro gesuitico che tanta fortuna ebbe nella nostra isola.



Giovanni Isgrò è docente di Storia del teatro dello spettacolo presso l´Università degli studi di Palermo, drammaturgo, regista, curatore di eventi artistici in ambito nazionale ed internazionale, autore di numerosi saggi riguardanti la rivoluzione del teatro in Europa del primo ´900, il teatro festivo urbano in età barocca, il teatro gesuitico, la storia dello spettacolo in Sicilia dal medioevo al ´900. Da alcuni anni per conto del Comune di Mazara del Vallo cura progetti di promozione artistico-culturale nell´ambito delle discipline dello spettacolo.